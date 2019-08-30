В продажу поступили билеты на футбольный матч, который состоится на стадионе "Bakcell Arena" между сборными Азербайджана и Хорватии.

Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на АФФА, передает Day.Az.

Отметим, что сборные двух стран встретятся 9 сентября в рамках отборочного тура Евро-2020.

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