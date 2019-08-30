https://news.day.az/sport/1151872.html УЕФА назовет место проведения финала ЛЧ-2021
УЕФА назовет место проведения финала ЛЧ-2021
Место проведения финала Лиги чемпионов 2021 года будет названо на заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Любляне 24 сентября. Об этом, как передает Day.Az, сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА.
Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источник сообщило о том, что финал Лиги чемпионов 2021 года пройдет в Санкт-Петербурге, 2022 года - в немецком Мюнхене, 2023 года - в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
"Исполком УЕФА примет решение о том, кто примет финал Лиги чемпионов 2021 года, на своем заседании в Любляне 24 сентября", - сообщили в пресс-службе.
В 2020 году финал пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле.
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