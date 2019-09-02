https://news.day.az/sport/1152582.html Навас все-таки переходит из "Реала" в "Пари Сен-Жермен"
Навас все-таки переходит из "Реала" в "Пари Сен-Жермен"
Один из самых громких вратарских трансферов нынешнего лета состоялся: голкипер футбольной сборной Коста-Рики и мадридского "Реала" Кейлор Навас переходит в стан чемпиона Франции "Пари Сен-Жермен". Еще неделю назад тренер "сливок" Зинедин Зидан утверждал, что рассчитывает на вратаря, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
И вот инсайдеры из "ПСЖ" сообщили журналистам, что костариканец прибыл в офис клуба и поставил свою подпись под контрактом. При этом финансовые подробности соглашения пока не публикуются, но ранее источник в окружении Наваса сообщил, что контракт будет подписан на 4 года.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре