Боец смешанных единоборств, чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов получит за бой с американцем Дастином Порье более шести миллионов долларов, об этом сообщил отец и тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

За предыдущий бой с ирландцем Конором Макгрегором Нурмагомедов получил два миллиона долларов. Как сообщает ТАСС, отец Нурмагомедова сообщил, что в этот раз гонорар будет в 3 - 3,5 раза больше.

"Два миллиона - маловато для нас, потому что мы сейчас лучшие. Мы побили лучших, мы готовы дальше драться с лучшими. И мы популярны, мы это знаем. Когда выйдем в зал, увидите, как встретят Порье, и как - Хабиба", - сообщил Нурмагомедов-старший.

Напомним, бой Нурмагомедов - Порье состоится 7 сентября и пройдет в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242.

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