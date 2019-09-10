Спортсменка из Бразилии Джессика Андраде разгромно проиграла китаянке Чжан Вэйли, не сумев защитить титул чемпионки в минимальной весовой категории, передает Day.Az со ссылкой на topnews.ru.

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