https://news.day.az/sport/1154802.html Чемпионка UFC потеряла свой титул за 42 секунды - ВИДЕО
Чемпионка UFC потеряла свой титул за 42 секунды - ВИДЕО
Спортсменка из Бразилии Джессика Андраде разгромно проиграла китаянке Чжан Вэйли, не сумев защитить титул чемпионки в минимальной весовой категории, передает Day.Az со ссылкой на topnews.ru.
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