Вчера в португальском Лиссабоне завершился Кубок мира по акробатической гимнастике.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в кубке, который прошел при участии 12 стран, Азербайджан представлял тандем Рухидил Гурбанлы и Абдулла Аль-Машайхи. Набрав в финале 29,500 очков, азербайджанские атлеты завоевали серебряные медали.

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