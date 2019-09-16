https://news.day.az/sport/1156775.html Азербайджанские гимнасты завоевали серебряные медали на Кубке мира
Азербайджанские гимнасты завоевали серебряные медали на Кубке мира
Вчера в португальском Лиссабоне завершился Кубок мира по акробатической гимнастике.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в кубке, который прошел при участии 12 стран, Азербайджан представлял тандем Рухидил Гурбанлы и Абдулла Аль-Машайхи. Набрав в финале 29,500 очков, азербайджанские атлеты завоевали серебряные медали.
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