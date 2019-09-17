Сегодня выступила хорошо, выполнила все, что должна была, надеюсь, что в финале покажу результат еще лучше. Как передает Day.Az, об этом сказала во вторник Trend израильская гимнастка Николь Зеликман после выступления на квалификационных соревнованиях 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике.

Гимнастка подчеркнула, что для нее не является сложным в один день участвовать и в квалификационных соревнованиях и финальных.

"Лично мне не тяжело, потому что мы так работаем на тренировках, специально делаем четыре вида утром и четыре - вечером, чтобы на таких соревнованиях нам было привычнее и легче", - подчеркнула израильская спортсменка.

Зеликман отметила, что всегда рада участвовать в соревнованиях, организованных в Баку, так как чувствует здесь себя комфортно.

"Мне всегда нравится организация соревнований в Баку, тем более, здесь себя чувствую себя очень комфортно. На Национальной арене гимнастики в Баку созданы абсолютно все условия для тренировок и подготовки к соревнованиям", - добавила она.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в столице Азербайджана с 16 по 22 сентября. Спустя 14 лет Баку вновь принимает Чемпионат мира по художественной гимнастике. Гимнастки выступают как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также оглашены имена лучших спортсменок в командном зачете.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры - 2020. Данный Чемпионат определит не только медалистов, но и имена новых кандидатов на Олимпиаду. ТОП-16 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе многоборья, получит лицензию (максимум две гимнастки от страны). Что касается команд в групповых упражнениях, то по итогам прошлогоднего Чемпионата мира Болгария, Россия и Италия уже обеспечили себе лицензию. На Чемпионате в Баку лицензию получат еще пять команд.

На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира. Девиз Чемпионата - "Сказки воплотятся в жизнь" ("Fairy Tales will come to life").

Азербайджан на соревнованиях представляют девять спортсменок. В индивидуальной программе это Зохра Агамирова, Вероника Гудис, Елизавета Лузан и Марьям Сафарова. В состав команды в групповых упражнениях вошли Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!