Уже в стартовых матчах первого группового турнира самого престижного футбольного турнира среди европейских клубов Лиги чемпионов УЕФА зафиксировано немало неожиданных результатов, передает Day.Az со ссылкой на strana.ua.

Действующий обладатель титула английский "Ливерпуль" на выезде уступил итальянскому "Наполи", "Боруссия" и "Барселона" сыграли без голов в Дортмунде, австрийский "Зальцбург" неожиданно забил шесть мячей бельгийскому "Генку", грозный миланский "Интер" не сумел добиться победы на своем поле в поединке с пражской "Славией", а "Валенсия" в гостях минимально одолела "Челси".

Результаты матчей Лиги чемпионов, которые состоялись во вторник:

группа E: "Наполи" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия) - 2:0,

"Зальцбург" (Австрия) - "Генк" (Бельгия) - 6:2;

группа F: "Интер" (Италия) - "Славия" (Чехия) - 1:1,

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Барселона" (Испания) - 0:0;

группа G: "Лион" (Франция) - "Зенит" (Россия) - 1:1, "Бенфика" (Португалия) - РБ "Лейпциг" (Германия) - 1:2;

группа Н: "Челси" (Англия) - "Валенсия" (Испания) - 0:1, "Аякс" (Голландия) - "Лилль" (Франция) - 3:0.

Напомним, чемпион Украины донецкий "Шахтер" свой первый поединок проведет в среду, 18 сентября, на стадионе ОСК "Металлист" в Харькове против английского "Манчестер Сити". В другом матче группы C загребское "Динамо" в Хорватии будет принимать итальянскую "Аталанту".

Во второй игровой день первого тура Лиги чемпионов УЕФА также встретятся: (группа А) "Брюгге" (Бельгия) - "Галатасарай" (Турция), "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Реал" (Испания), (группа В) "Олимпиакос" (Греция) - "Тоттенхэм" (Англия), "Бавария" (Германия) - "Црвена Звезда" (Сербия), (группа D) "Байер" (Германия) - "Локомотив" (Россия), "Атлетико" (Испания) - "Ювентус" (Италия).

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