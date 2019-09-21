Президент ведущей американской лиги смешанных единоборств UFC Дэйна Уайт сообщил журналистам, что соперником чемпиона его организации в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, скорее всего, станет американец Тони Фергюсон. При этом как запасной вариант рассматривается кандидатура канадца Жоржа Сен-Пьера, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Поединок с Тони Фергюсоном - это бой, который должен состояться, - цитирует Уайта издание TMZ. - Мы пытались сделать это четыре раза, и, я надеюсь, что теперь с пятой попытки у нас все получится. Это бой, который имеет смысл".

Но, по словам главы UFC, и бой Хабиба с Сен-Пьером тоже может состояться: "Посмотрим, что будет с Тони. У него было много возможностей, которыми он не воспользовался, так что если Тони снова не сможет, я буду готов обсудить кандидатуру Сен-Пьера".