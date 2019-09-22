https://news.day.az/sport/1158694.html Команда Японии завоевала «золото» Чемпионата мира в групповых упражнениях с пятью мячами
Команда Японии завоевала «золото» Чемпионата мира в групповых упражнениях с пятью мячами
Команда Японии с результатом 29.550 балла завоевала "золото" 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях с пятью мячами, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Серебряная медаль досталась команде Болгарии (29.350 балла), бронза - у команды Россия (28.150 балла).
37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.
Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата - "Сказки воплотятся в жизнь" ("Fairy Tales will come to life").
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