Команда Японии с результатом 29.550 балла завоевала "золото" 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях с пятью мячами, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Серебряная медаль досталась команде Болгарии (29.350 балла), бронза - у команды Россия (28.150 балла).

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата - "Сказки воплотятся в жизнь" ("Fairy Tales will come to life").

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!