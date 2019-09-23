Лондонский "Челси" уступил "Ливерпулю" в матче 6-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) со счетом 2:1, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Таким образом, "синие" продлили серию без побед на своем поле в новом сезоне до четырех матчей.

Фрэнк Лэмпард стал первым главным тренером "Челси" за 31 год, не выигравшим в первых четырех дебютных домашних матчах. В 1988 году Бобби Кэмпбелл стартовал с трех ничьих и поражения.

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