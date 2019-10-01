"Ювентус" вновь выступил с требованием лишить "Интер" чемпионского титула в сезоне-2005/06, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Туринский клуб повторно направил соответствующую апелляцию в спортивный трибунал Национального олимпийского комитета Италии.

Напомним, чемпионом в сезоне-2005/06 стал "Ювентус", но после скандала титул был передан "Интеру". Туринцы уже пытались оспорить это решение несколько лет назад, но их апелляция была отклонена. Летом 2006 года "Ювентус" по решению суда был лишен титула и отправлен в серию В (второй по силе чемпионат).

Отметим, что шестого октября "Ювентус" сыграет с "Интером" в рамках седьмого тура чемпионата Италии.

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