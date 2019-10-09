Тайфун может помешать проведению Гран-при Японии Ф-1
Руководство Формулы-1 пристально следит за тайфуном, который бушует на юге Японии, сообщает GrandPX. По мрачным вариантам прогнозов синоптиков, предстоящий Гран-при Японии может быть перенесён.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, по прогнозам, ветер может достигать скорости 240 км/ч. В случае неблагоприятного развития событий трасса в Сузуке может оказаться в самом центре тайфуна.
С большой долей вероятности, учитывая последние события, включая смерть пилота Формулы-2 Антуана Юбера на гонке в Бельгии, ФИА может отреагировать и отменить или перенести гонку. В последний раз тайфун вмешивался в проведение Гран-при Японии в 2014 году. Та гонка закончилась смертельной аварией Жюля Бьянки.
Гран-при Японии 2019 года пройдет с 11 по 13 октября 2019 года.
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