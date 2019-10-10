https://news.day.az/sport/1164335.html Жозе Моуринью отказал "Лиону"
Жозе Моуринью отказал "Лиону"
Жозе Моуринью не будет тренировать французский "Лион". Португальский специалист планирует возобновить практику в английской премьер-лиге, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
"Лион", уволивший во вторник бразильца Силвиньо, ведет поиск нового тренера. Одним из кандидатов считался ныне свободный Жозе Моуринью. Но португалец не стал вступать в переговоры. Моуринью рассчитывает в скором времени возглавить английский клуб.
Круг интересов "Лиона" не ограничивается Моуринью. В качестве кандидатов на вакантное место называются Лоран Блан, Руди Гарсия и Арсен Венгер.
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