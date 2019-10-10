Жозе Моуринью не будет тренировать французский "Лион". Португальский специалист планирует возобновить практику в английской премьер-лиге, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Лион", уволивший во вторник бразильца Силвиньо, ведет поиск нового тренера. Одним из кандидатов считался ныне свободный Жозе Моуринью. Но португалец не стал вступать в переговоры. Моуринью рассчитывает в скором времени возглавить английский клуб.

Круг интересов "Лиона" не ограничивается Моуринью. В качестве кандидатов на вакантное место называются Лоран Блан, Руди Гарсия и Арсен Венгер.