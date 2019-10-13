Известный менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али-Абдель-Азиз стал участником конфликта на турнире по смешанным единоборствам PFL 7 в американском Лас-Вегасе. Он едва не повздорил с бывшим чемпионом промоушена Энтони Петтисом и его менеджером Абрахамом Кавой, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Изначально инцидент произошел у Абдель-Азиза и Кавы - они устроили словесную перепалку, в результате которой Кава получил пощечину от своего оппонента, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на BJPenn. Уже после этого в конфликт ввязался Петтис, который хотел вступиться за своего менеджера, но он не успел - на ссору среагировала полиция и разняла мужчин.

Напомним, что в сентябре Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC в легком весе, победив американца Дастина Порье. Вскоре стало известно, что вернуться в октагон российский боец планирует весной следующего года.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!