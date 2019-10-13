Судья Деннис Хиглер (Нидерланды), который обслуживал матч Венгрия - Азербайджан в рамках отбора на Евро-2020, извинился перед сборной Азербайджана за свою ошибку.

На последних минутах встречи наши футболисты забили "чистый" гол в ворота вегров, но арбитр его не защитал.

Позже Хиглер посмотрел видеоповтор момента и извинился перед футболистами и главным тренером Николой Юрчевичем за свою ошибку.

Матч в итоег завершился победой хозяев со счетом 1:0

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