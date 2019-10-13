https://news.day.az/sport/1165476.html Судья матча Венгрия - Азербайджан извинился за свою ошибку
Судья матча Венгрия - Азербайджан извинился за свою ошибку
Судья Деннис Хиглер (Нидерланды), который обслуживал матч Венгрия - Азербайджан в рамках отбора на Евро-2020, извинился перед сборной Азербайджана за свою ошибку.
На последних минутах встречи наши футболисты забили "чистый" гол в ворота вегров, но арбитр его не защитал.
Позже Хиглер посмотрел видеоповтор момента и извинился перед футболистами и главным тренером Николой Юрчевичем за свою ошибку.
Матч в итоег завершился победой хозяев со счетом 1:0
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре