Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси получил "Золотую бутсу", которую вручают лучшему бомбардиру всех национальных чемпионатов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Для него это шестая и рекордная "бутса", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В минувшем сезоне Месси в 34 играх чемпионата Испании отправил в ворота соперников 36 мячей. Главный приз аргентинцу был вручен его же сыновьями: 6-летним Тьяго и 4-летним Матео. Об этом стало известно из видео, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте "Барселоны".

Напомним, что ранее Месси получал "Золотую бутсу" в сезонах 2009/10 и 2011/12, в котором он забил наибольшее для себя количество мячей - 50, а также в сезонах 2012/13, 2016/17 и 2017/18.

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