Федерация дзюдо Ирана официально отстранена от участия во всех соревнованиях
Международная федерация дзюдо (IJT) после проведенного расследования отстранила Федерацию дзюдо Ирана от участия во всех соревнованиях под эгидой организации или входящих в нее национальных федераций. Об этом во вторник сообщила пресс-служба IJT, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Федерация дзюдо Ирана была временно отстранена 18 сентября в связи с инцидентом на чемпионате мира в Японии. Во время турнира иранские власти потребовали от дзюдоиста страны Саида Моллаеи, выступающего в весовой категории до 81 кг, сняться с соревнований, чтобы избежать возможной встречи с представителем Израиля Саги Муки. Требование было подкреплено угрозами в адрес спортсмена и членов его семьи. Моллаеи не выполнил указания и после турнира признался, что опасается возвращаться на родину.
Дисциплинарная комиссия IJT завела дело в отношении Федерации дзюдо Ирана. Во время слушаний иранская федерация предоставила документы, в которых говорилось, что власти страны никогда не требовали от спортсмена сняться с соревнований и что заявления Моллаеи являются ложными и были сделаны с целью ускорения процесса смены гражданства.
По итогам разбирательств дисциплинарная комиссия постановила, что заявления Моллаеи должны быть приняты к сведению и что Федерация дзюдо Ирана нарушила Устав IJT, принципы Олимпийской хартии и кодекс этики Международного олимпийского комитета. На основании этого Федерация дзюдо Ирана была отстранена от участия в соревнованиях до тех пор, пока не предоставит убедительных гарантий и не начнет соблюдать правила Устава IJF. Условия предоставления гарантий и действий, которые необходимо предпринять федерации, чтобы продемонстрировать свои обязательства по соблюдению Устава IJF, позже определит исполком IJF.
Федерация дзюдо Ирана может обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня с момента получения мотивировочной части.
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