Международная федерация дзюдо (IJT) после проведенного расследования отстранила Федерацию дзюдо Ирана от участия во всех соревнованиях под эгидой организации или входящих в нее национальных федераций. Об этом во вторник сообщила пресс-служба IJT, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Федерация дзюдо Ирана была временно отстранена 18 сентября в связи с инцидентом на чемпионате мира в Японии. Во время турнира иранские власти потребовали от дзюдоиста страны Саида Моллаеи, выступающего в весовой категории до 81 кг, сняться с соревнований, чтобы избежать возможной встречи с представителем Израиля Саги Муки. Требование было подкреплено угрозами в адрес спортсмена и членов его семьи. Моллаеи не выполнил указания и после турнира признался, что опасается возвращаться на родину.

Дисциплинарная комиссия IJT завела дело в отношении Федерации дзюдо Ирана. Во время слушаний иранская федерация предоставила документы, в которых говорилось, что власти страны никогда не требовали от спортсмена сняться с соревнований и что заявления Моллаеи являются ложными и были сделаны с целью ускорения процесса смены гражданства.

По итогам разбирательств дисциплинарная комиссия постановила, что заявления Моллаеи должны быть приняты к сведению и что Федерация дзюдо Ирана нарушила Устав IJT, принципы Олимпийской хартии и кодекс этики Международного олимпийского комитета. На основании этого Федерация дзюдо Ирана была отстранена от участия в соревнованиях до тех пор, пока не предоставит убедительных гарантий и не начнет соблюдать правила Устава IJF. Условия предоставления гарантий и действий, которые необходимо предпринять федерации, чтобы продемонстрировать свои обязательства по соблюдению Устава IJF, позже определит исполком IJF.

Федерация дзюдо Ирана может обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня с момента получения мотивировочной части.

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