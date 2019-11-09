https://news.day.az/sport/1174195.html «Тоттенхэм» упустил победу над «Шеффилд Юнайтед» в матче чемпионата Англии
«Тоттенхэм» упустил победу над «Шеффилд Юнайтед» в матче чемпионата Англии
Лондонский "Тоттенхэм Хотспур" сыграл вничью с "Шеффилд Юнайтед" в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Сон Хын Мин. У гостей мяч забил Джордж Балдок, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
После 12 туров "Тоттенхэм" (13 очков) занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Шеффилд Юнайтед" (16) располагается на пятой строчке.
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