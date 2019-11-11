Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи заявил, что клуб близок к продлению контракта с нападающим Гонсало Игуаином, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

"Игуаин играет очень хорошо. На мой взгляд, он всегда был одним из трех лучших центрфорвардов мира. Он делает то, что мы от него ожидаем, он прекрасный парень и отличный игрок. Мы очень довольны им.

Летом у нас были варианты на рынке, как я уже говорил много раз, но Гонсало очень хотел остаться в команде. Мы много говорили с ним об этом, потому что в предыдущем сезоне, перед арендой в "Милан", он не был уверен в том, что хочет остаться в "Юве". Поэтому мы согласились на аренду. Мы еще не подписали с ним новый контракт, но очень близки к этому", - сказал Паратичи в интервью Sky Sport Italia.