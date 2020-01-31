Баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс сделал татуировку в память о погибшем в авиакатастрофе пятикратном чемпионе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

26 января частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

Татуировка в виде черной мамбы (такое прозвище было у Брайанта) сделана на левой ноге спортсмена.

Брайант на протяжении всей карьеры выступал за "Лейкерс" (1996-2016), пять раз став чемпионом НБА. В 2008 году он был признан самым ценным игроком сезона НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала плей-офф НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка). В ночь на 26 января Джеймс обошел Брайанта по этому показателю и вышел на третье место.