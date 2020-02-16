В Дубае завершился турнир из серии Премьер-лига Каратэ-1, передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.

Азербайджан заявил 14 спортсменов, двое из которых смогли завоевать медали.

Рафаэль Агаев (75 кг) в финале победил Луиджи Бусу (Италия) со счетом 3:2.

Ирина Зарецкая (68 кг) победила в бою за третье место Ализ Агье (Франция) - 3:3, а Рафиз Гасанов (67 кг) проиграл встречу за бронзу Бураку Уйгуру из Турции (0:2).