https://news.day.az/sport/1217650.html Игрок «Бостона» излечился от коронавируса
Игрок «Бостона» излечился от коронавируса
Защитник "Бостона" Маркус Смарт сообщил, что излечился от коронавируса. О заболевании баскетболиста стало известно 20 марта, сообщает Day.Az со ссылкой на news.sportbox.ru.
"Уже два дня как у меня нет коронавируса. Спасибо за все, я тоже буду поддерживать всех, кого это затронуло. Оставайтесь в безопасности", - написал баскетболист в Twitter.
США вышли в лидеры по количеству зараженных коронавирусом - более 140 тысяч заболевших.
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