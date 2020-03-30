Игрок «Бостона» излечился от коронавируса

Защитник "Бостона" Маркус Смарт сообщил, что излечился от коронавируса. О заболевании баскетболиста стало известно 20 марта, сообщает Day.Az со ссылкой на news.sportbox.ru.

"Уже два дня как у меня нет коронавируса. Спасибо за все, я тоже буду поддерживать всех, кого это затронуло. Оставайтесь в безопасности", - написал баскетболист в Twitter.

США вышли в лидеры по количеству зараженных коронавирусом - более 140 тысяч заболевших.