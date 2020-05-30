Матч чемпионата Украины отложен из-за выявления коронавируса у футболистов одной из команд

Матч 24-го тура чемпионата Украины по футболу между львовскими "Карпатами" и "Мариуполем" перенесен на неопределенный срок из-за обнаружения коронавируса у игроков и персонала хозяев. Об этом сообщает пресс-служба Украинской премьер-лиги, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

26 мая Министерство здравоохранения Украины разрешило возобновить матчи национального чемпионата с 30 мая. Встреча "Карпаты" - "Мариуполь" должна была пройти 31 мая.

"Матч 24-го тура "Карпаты" - "Мариуполь" не состоится 31 мая. Причина заключается в том, что тесты некоторых игроков и сотрудников "Карпат" дали положительный результат на коронавирус. Симптомы заболевания у них отсутствуют, они сразу же были помещены на карантин. Вскоре будет принято решение о дальнейшей судьбе матча", - говорится в заявлении пресс-службы.

Чемпионат Украины был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса. Турнир проходит в два этапа: в первой части 12 команд играют два круга, после чего шесть лучших и шесть худших клубов проводят два мини-турнира также в два круга, по итогам которых определяются чемпион, призеры, обладатели путевок в еврокубки и команды, покидающие высший дивизион.

Турнир был приостановлен после первого тура в мини-турнирах. Лидирует донецкий "Шахтер", набрав 59 очков. На втором месте находится луганская "Заря" (46 очков), столько же очков у киевского "Динамо". Эти три клуба, а также "Десна" из Чернигова, "Александрия" и "Колос" (Ковалевка, Киевская область) выступают в мини-турнире для команд верхней половины таблицы.

"Мариуполь" и "Карпаты" выступают в мини-турнире для команд нижней половины таблицы, "Мариуполь" располагается на восьмом месте (втором в мини-турнире, победитель которого выйдет в плей-офф за путевку в квалификационный турнир Лиги Европы), в активе команды 25 очков, она на три балла отстает от седьмой строчки. "Карпаты" занимают последнее, 12-е место, клуб набрал 14 очков и на пять баллов отстает от 11-й строчки, гарантирующей право сыграть в высшем дивизионе чемпионата Украины в сезоне-2020/21.