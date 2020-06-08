Футболисты "Анжи" переболели коронавирусом

Генеральный директор "Анжи" Абсалутдин Агарагимов сообщил, что во время пандемии коронавируса некоторые футболисты команды перенесли данное заболевание, передает Day.Az со ссылкой на sportbox.ru.

При этом Агарагимов подчеркнул, что никто из игроков не был госпитализирован, а болезнь протекала у всех в легкой форме.

"Некоторые игроки переболели. В большинстве случаев без серьезных последствий, все же организм молодой. В больницу никто не попадал, у кого-то была пневмония, у кого-то температура несколько дней или потеря обоняния. Все ребята в домашних условиях лечились. Сейчас эта болезнь более-менее безопасна, врачи понимают и знают, как лечить, люди стали более ответственно относиться к этому. Думаю, что рано или поздно все переболеют, пока не появится вакцина", - сказал директор "Анжи".