Тренер Нурмагомедова назвал самое опасное оружие Гэтжи

Тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал о самом опасном оружии американца Джастина Гэтжи, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалиста, россиянину нужно остерегаться ударов ногами, которые у американского спортсмена очень мощные. "Если он будет успешно ими пользоваться, это повлияет на мобильность Хабиба и эффективность его борьбы", - добавил Мендес.

Гэтжи владеет титулом временного чемпиона UFC в легком весе. В мае он техническим нокаутом победил соотечественника Тони Фергюсона. Нурмагомедов прокомментировал результат поединка, сказав, что в MMA всегда найдутся голодные до побед бойцы, которые "дышат в спину". Гэтжи заявил, что ему "не терпится столкнуться с главным вызовом в лице Хабиба". Поединок спортсменов должен состояться в сентябре в Абу-Даби.

Нурмагомедов занимает вторую строчку в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий. Он дважды защитил чемпионский пояс. На счету россиянина 28 побед и ни одного поражения.