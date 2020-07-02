Роберт Левандовски рассказал о несостоявшемся переходе в «Реал»

Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски рассказал о предложении от мадридского "Реала", а также выразил мнение, что мюнхенский клуб имеет хорошие шансы на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

"В то время было много спекуляций. Конечно, "Реал" - отличный клуб. Я размышлял над их предложением. Но я остался в "Баварии" и не жалею об этом. Мы семья, и это должно развеять любые сомнения. Я счастлив в Мюнхене. Я на сто процентов игрок "Баварии" и полностью отождествляю себя с этим. Я знаю, насколько крепко клуб стоит за мной.

В августе мне исполнится 32 года, но я чувствую себя на 27 или 28 лет, может быть, даже меньше. Я хочу играть на высшем уровне в течение многих лет и сделаю всё возможное, чтобы добиться этого.

Я не вижу границ для себя, могу быть ещё лучше. Я не чувствую, что полностью раскрыл свой потенциал, думаю, что в этом сезоне показал 90% от того, что могу.

Честно говоря, я вижу большой шанс, что "Бавария" сможет выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. В команде хорошая атмосфера, мы чувствуем химию между игроками", - цитирует Роберта Goal со ссылкой на Sport Bild.

В текущем сезоне Левандовски стал автором 49 забитых мячей в 42 встречах за "Баварию" во всех турнирах. Кроме того, поляк возглавляет зачёт "Золотой бутсы". Напомним, что Роберт перешёл в "Баварию" летом 2014 года из дортмундской "Боруссии" на правах свободного агента. Контракт польского игрока с мюнхенским клубом действует до лета 2023 года.