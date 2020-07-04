https://news.day.az/sport/1250551.html FIA и "Формула-1" не выявили случаев заражения коронавирусом

FIA и "Формула-1" не выявили случаев заражения коронавирусом

Спорт, 4 июля 2020 12:23 153
FIA и "Формула-1" не выявили случаев заражения коронавирусом

Совместное тестирование на коронавирусную инфекцию, организованное Международной автомобильной федерацией (FIA) и руководством чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", не выявило положительных результатов. Об этом сообщает пресс-служба "Формулы-1", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Тестирование проводилось с 26 июня по 2 июля. За это время тесты прошли 4032 человека, в число которых входили пилоты и обслуживающий персонал команд. Ни один тест не показал положительный результат.

В пятницу стартовал Гран-при Австрии. В субботу пройдут третья практика и квалификация. Завершится программа этапа в воскресенье гонкой.

Из-за пандемии коронавируса календарь сезона 2020 года претерпел существенные изменения, изначально чемпионат мира должен был стартовать этапом в Австралии 13-15 марта. Но он был отменен, так же как и Гран-при в Монако, Азербайджане, Сингапуре, Японии, Нидерландах и Франции. Из первоначальной версии календаря отложены на неопределенный срок этапы в Китае, Бахрейне, Вьетнаме и Канаде. На данный момент руководство "Формулы-1" опубликовало календарь восьми Гран-при сезона, которые пройдут без зрителей: по два этапа примут австрийский Шпильберг (3-5 июля и 10-12 июля) и британский Сильверстоун (31 июля - 2 августа и 7-9 августа), также Гран-при состоятся в Будапеште (17-19 июля), Барселоне (14-16 августа), бельгийском Спа (28-30 августа) и итальянской Монце (4-6 сентября).

 

В изначальной версии календаря планировалось провести рекордные 22 этапа. Позднее исполнительный директор "Формулы-1" Чейз Кэри заявил, что в нынешнем сезоне предполагается проведение 15-18 гонок.

Yeni dəyərlər yaratmaq üçün #dəyişirik Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Это настоящая беда! Мы больше не должны терять людей из-за коронавируса! – народный артист 12:30, Общество 128
FIA и "Формула-1" не выявили случаев заражения коронавирусом 12:23, Спорт 150
Фергюсон поддержал Нурмагомедова после смерти отца 12:15, Спорт 223
ИВ Баку о тестировании сотрудников на COVID-19 12:09, Общество 341
Эльхан Алескеров: Сирийский опыт сотрудничества Москвы и Анкары применим и в Ливии 12:05, В мире 259
Rabitəbank 27 yaşı münasibətilə 27 ailəyə dəstək olacaq - FOTO (R) 12:00, Экономика 299
В России зафиксировали 6632 новых случая заражения коронавирусом 11:54, В мире 337
В Баку прокладываются альтернативные газовые линии - ФОТО 11:49, Экономика 450
После того как заболеете, будете сожалеть... – заслуженный артист Азербайджана 11:44, Общество 568
Посол США: Гордимся поддержкой суверенитета и независимости Азербайджана - ВИДЕО 11:40, Политика 412
Первый в мире памятник курьерам установили в Москве - ФОТО 11:35, В мире 467
Мазахир Эфендиев: Азербайджан выдвигает инициативы глобального значения по борьбе с коронавирусом 11:29, Политика 452
Сильный пожар в Париже, есть пострадавшие 11:22, В мире 521
Оштрафованы 5 человек, отмечавших день рождения в Баку - ВИДЕО 11:16, Общество 3 503
Число зараженных коронавирусом в Армении достигло 27 900 11:11, В мире 562
Требования карантинного режима должны исполняться в обязательном порядке - главный режиссер ТЮЗа 11:07, Общество 650
В список должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, внесены изменения - УКАЗ 11:00, Политика 677
У Бахрама Багирзаде ясное сознание – лечащий врач 10:58, Общество 1 056
Владельцы автомобилей могут привлекаться к ответственности за их использование в нерабочее время - Кямран Алиев 10:55, Общество 1 047
Huawei выпустит мониторы на любой кошелек, а также мини-ПК 10:52, Технологии 617
Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 946 10:46, В мире 662
Мать Мехмана и Эмина Гусейновых Франгиз Гусейнова оказалась армянкой - ДОКУМЕНТЫ - ФОТО - ВИДЕО 10:40, Политика 2 033
Пластмассовый дом в СССР - уникальный строительный эксперимент - ФОТО 10:35, Это интересно 878
Советница предвыборной кампании Трампа заразилась коронавирусом 10:29, В мире 737
На 450 улицах и проспектах Баку проводится усиленная дезинфекция - ФОТО 10:25, Общество 1 046
В Индии выявили максимальное число случаев заражения коронавирусом за сутки 10:22, В мире 801
В Газахе организовали помолвку в нарушение карантина, оштрафованы 15 человек - ФОТО 10:17, Общество 1 333
Как безумная окраска английских кораблей сводила немцев с ума - ФОТО 10:11, Это интересно 1 011
США направили авианосцы в район военных учений Китая 10:06, В мире 830
В Баку владельца кафе оштрафовали на крупную сумму за нарушение карантина - ФОТО 09:59, Общество 1 301
В Баку вновь установили полицейские посты - Официально 09:55, Общество 4 038
В войсках Нахчыванского гарнизона состоялась церемония выпуска - ФОТО - ВИДЕО 09:53, Политика 876
Трамп пообещал создать парк со скульптурами национальных героев 09:49, В мире 919
Возвращены более 700 водителей, пытавшихся проехать через посты - Дорожная полиция 09:45, Общество 1 174
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок 09:43, Политика 895
Make UN great again - пандемия станет моментом истины для организации 09:38, Политика 967
Канада приостановила действие договора об экстрадиции с Гонконгом 09:35, В мире 951
В Дагестане похоронили отца Хабиба Нурмагомедова 09:29, Спорт 1 233
Жертвой стрельбы в Алабаме стал восьмилетний ребенок 09:25, В мире 994
Поправки в российскую Конституцию вступили в силу 09:19, В мире 1 018
В Японии объявили эвакуацию из-за ливней - ФОТО 09:15, В мире 1 018
Qadağa olmasa da, marketlərdə izdiham olub 09:11, Azərbaycanca 1 403
США вновь бьют антирекорды: число заразившихся COVID-19 за сутки составило 57 497 09:10, В мире 1 027
ЧБТР планирует выпустить второй транш манатных облигаций 09:07, Экономика 1 073
Koronavirusa yoluxan idmançı müalicədən sonra güzgüdə özünü tanımadı - FOTO 09:05, Azərbaycanca 1 144
Авиакомпании сокращают рабочие места - ВИДЕО 09:04, В мире 1 156
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 4 июля 09:00, В мире 1 415
В Европе объяснили критерии для открытия границ 08:31, В мире 1 161
Число заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 1,5 млн 08:00, В мире 1 101
В Канаде разбился небольшой самолет, есть жертвы 07:01, В мире 1 126
В Китае раскрыли аферу с 80 тоннами поддельного золота 06:18, В мире 1 213
В ВОЗ назвали единственный «обнадеживающий» препарат против COVID-19 05:06, Медицина 1 522
"Атлетико" разгромил "Мальорку" в матче чемпионата Испании 04:09, Спорт 1 095
Состояние Илона Маска увеличилось за неделю более чем на $5 млрд 03:10, В мире 1 141
В Москве за сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом 02:04, В мире 1 097
Pnevmoniya olanlar tam sağalmaq üçün bunları yesinlər - MƏSLƏHƏT 01:03, Azərbaycanca 2 966
В Баку и других городах с сегодняшнего дня перестает работать общественный транспорт 00:46, Общество 4 983
Льготные кредиты на 500 миллионов в Азербайджане - как это будет работать - ОБЪЯСНЯЕТ ЭКСПЕРТ 00:44, Экономика 3 251
10 000 работников сферы туризма в Азербайджане ждут окончания карантина - ИНТЕРВЬЮ 00:35, Экономика 4 119
Хыналыг - будущий шедевр списка наследия ЮНЕСКО - Историк специально для Day.Az - ФОТО 00:20, Культура 3 378
В России задержали замминистра образования - коррупция на 40 миллионов 3 июля 23:02, В мире 4 485
В Израиле объявили вторую волну коронавируса 3 июля 22:54, Медицина 3 735
Благодарственные письма: Господин Президент, мы поддерживаем все Ваши решения, принятые во благо каждого гражданина 3 июля 22:19, Политика 3 745
Hindistanda yerli koronavirus vaksininin sınaqları başlayır 3 июля 22:05, Azərbaycanca 3 802
ВОЗ: коронавирус не стал более агрессивным вследствие мутации 3 июля 22:05, Медицина 3 970
В Европе появятся новые деньги 3 июля 21:35, В мире 4 970
Жан Кастекс вступил в должность премьера Франции 3 июля 21:24, В мире 3 867
Глава МИД Пакистана заразился коронавирусом 3 июля 21:16, В мире 3 923
BMW будет продавать подписку на некоторые функции своих авто 3 июля 21:00, Технологии 4 038
Германия и Испания отказываются от угля 3 июля 20:49, В мире 4 156
Режим въезда в Словению ужесточается с 4 июля 3 июля 20:41, В мире 4 112
В случае скученности пассажиров будут задействованы дополнительные автобусы - Шахмар Мовсумов 3 июля 20:33, Общество 5 368
Глава ВОЗ призвал обеспечить всеобщий доступ к создаваемым вакцинам от коронавируса 3 июля 20:30, В мире 4 018
Противовирусные препараты следует принимать только по назначению врача - TƏBİB 3 июля 20:24, Общество 5 449
Джорджо Армани стал послом Всемирной туристской организации ООН 3 июля 20:20, Туризм 4 056
Volvo забирает с рынка свыше двух млн автомобилей 3 июля 20:11, Технологии 4 207
Статус разрешения на передвижение можно проверить в электронном кабинете - Ульви Мехтиев 3 июля 20:02, Общество 5 474
Крупнейший пенсионный фонд мира потерпел рекордные убытки 3 июля 19:54, В мире 4 223
В Евросоюзе разрешили продажу первого лекарства от коронавируса 3 июля 19:45, Медицина 4 673
Каждая распространяемая в соцсетях информация изучается - Шахмар Мовсумов 3 июля 19:33, Общество 5 137
Шахмар Мовсумов: В аптеках нет дефицита медицинских масок 3 июля 19:25, Общество 4 832
Пандемия привела к резкому росту смертей от сердечных заболеваний в США 3 июля 19:17, В мире 4 287
Тахир Миркишили: Включение АМИ Trend в топ-3 авторитетных медиа Европы - большой успех коллектива агентства 3 июля 19:06, Политика 4 310
Шахмар Мовсумов: Контроль в период карантина будет усилен 3 июля 19:00, Общество 5 465
В Нахчыване выявлено 142 случая заражения - глава TƏBİB 3 июля 18:57, Общество 4 975
Шахмар Мовсумов: Ответственность за смерть 235 человек лежит и на нарушителях карантина 3 июля 18:50, Общество 4 992
Шахмар Мовсумов: Пострадавшим от пандемии секторам предусмотрена поддержка 3 июля 18:46, Экономика 5 012
TƏBİB: В Азербайджане начали проводить серологические тесты 3 июля 18:43, Медицина 6 686
Шахмар Мовсумов: Из-за постов возникали заторы в городе 3 июля 18:39, Общество 5 261
Şahin Mustafayev Milli Koordinator vəzifəsindən azad edildi 3 июля 18:40, Siyasət 4 469
Глава TƏBİB: Лечатся более 600 пациентов с симптомом «матового стекла» в легких 3 июля 18:37, Общество 5 039
Шахмар Мовсумов: Лица, не соблюдающие подписанные обязательства и заражающие других, несут уголовную ответственность 3 июля 18:32, Общество 4 664
С 5 июля при получении СМС-разрешений люди должны вести данные и своих автомобилей - Ульви Мехтиев 3 июля 18:27, Общество 7 428
Стало известно, в каком случае возобновится передвижение между районами 3 июля 18:21, Общество 6 264
TƏBİB: Среди медперсонала тоже есть случаи заражения 3 июля 18:18, Общество 4 858
Ульви Мехтиев: В выходные такси будут работать 3 июля 18:16, Общество 5 323
Ульви Мехтиев: Предприятия должны сами организовать перевозку своих работников 3 июля 18:13, Общество 10 667
Минздрав об обеспечении лекарствами больных коронавирусом, получающих лечение дома 3 июля 18:11, Общество 5 586
Шахмар Мовсумов сделал заявление о выплате 190 манатов - ПОДРОБНОСТИ 3 июля 18:07, Экономика 9 244
TƏBİB: Выявляются новые клинические признаки COVID-19 3 июля 18:05, Общество 5 291
Разрешения до 5 июля на портале icaze.e-gov.az будут автоматически деактивированы 3 июля 18:02, Общество 5 435
Коронавирусом больше всех заражаются люди в возрасте 50-59 лет 3 июля 18:00, Общество 4 870
TƏBİB пригласил из-за рубежа известных врачей 3 июля 17:57, Общество 5 161
Ульви Мехтиев: Аннулировано около 85 тыс. разрешений 3 июля 17:54, Общество 5 966
В систему разрешений внесены изменения - Официально 3 июля 17:51, Общество 10 478
В Японии число заразившихся COVID-19 превысило 20 тысяч 3 июля 17:49, В мире 4 438
TƏBİB: В Баку заполненность коек достигает 80-85% 3 июля 17:46, Общество 5 341
Статистика заражения коронавирусом по регионам Азербайджана - ЦИФРЫ 3 июля 17:40, Общество 5 760
59 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ - глава TƏBİB 3 июля 17:34, Общество 5 206
В Азербайджане число летальных случаев от коронавируса меньше 2% 3 июля 17:32, Общество 4 840
В Устав Государственной налоговой службы внесены изменения - Указ Президента Ильхама Алиева 3 июля 17:29, Политика 4 639
Рамин Байрамлы: На поминках коронавирусом одновременно заразились 84 человека 3 июля 17:28, Общество 6 586
Еще в 84 объектах Азербайджана выявлены нарушения - ФОТО 3 июля 17:25, Общество 4 791
Балаханы превратились в современную туристическую зону - ФОТО 3 июля 17:20, Туризм 5 667
В Азербайджане выявлено 583 новых случая заражения коронавирусом, 395 вылечившихся, 7 скончались - ФОТО 3 июля 17:14, Общество 6 455
Кабинет министров утвердил решение о продлении карантинного режима 3 июля 17:12, Общество 9 412
Шахмар Мовсумов о борьбе с коронавирусом: Это война! 3 июля 17:10, Общество 5 368
Стало известно, какие такси смогут работать в выходные дни 3 июля 17:07, Общество 6 056
Minnətdarlıq məktubları: Cənab Prezident, hər bir vətəndaşımızı düşünərək qəbul etdiyiniz bütün qərarları dəstəkləyirik 3 июля 16:59, Siyasət 4 502
Dövlət Vergi Xidmətinin Əsasnaməsində dəyişiklik edildi - FƏRMAN 3 июля 16:58, Siyasət 4 642
“İnzibati xətalar haqqında işlərə baxmağa səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin Siyahısı"nda dəyişiklik edildi - FƏRMAN 3 июля 16:57, Siyasət 4 508
Граждане Грузии не смогут посетить Данию 3 июля 16:55, В мире 4 890
İqtisadiyyat Nazirliyinin səlahiyyətləri artırıldı - FƏRMAN 3 июля 16:54, Siyasət 4 693
Испания готовит инвестиционный план по восстановлению экономики на €150 млрд 3 июля 16:48, В мире 4 706
Кто может обращаться в поликлиники Баку в связи с COVİD-19? - Ответ Минздрава 3 июля 16:42, Общество 5 420
Арье Гут: Израиль и Азербайджан на протяжении истории были рядом, плечом к плечу 3 июля 16:37, Политика 4 820
Арестован сын владельца AmrahBank 3 июля 16:34, Общество 7 792
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Дональду Трампу 3 июля 16:29, Политика 21 093
Пассажирский лайнер столкнулся с телетрапом в аэропорту Амстердама - ВИДЕО 3 июля 16:23, В мире 4 973
Лейла Алиева: Милосердное сердце, бьющееся с любовью к Родине - ФОТО 3 июля 16:09, Политика 29 404
Египет арестовал врачей за распространение данных о коронавирусе 3 июля 15:56, В мире 5 121
В маркете в Баку задержали зараженного коронавирусом - ФОТО 3 июля 15:46, Общество 7 452
Индия продлила запрет на международные авиарейсы 3 июля 15:42, В мире 5 129
Из Азербайджана морем в Казахстан отправлены еще 26 человек 3 июля 15:34, Общество 5 323
Азербайджан и Индонезия подпишут меморандум в области энергетики 3 июля 15:29, Экономика 5 092
Хачатуров украл 3,2 миллиарда у Газпромбанка - оффшорный скандал 3 июля 15:25, Политика 6 499
Умер отец Хабиба Нурмагомедова 3 июля 15:18, Спорт 6 854
Медучреждения Азербайджана получают индивидуальные защитные средства в рамках инициативы ЕС и ВОЗ - ВИДЕО 3 июля 15:11, Общество 5 582
Завтра в Баку ожидается до 33 градусов тепла 3 июля 15:06, Общество 9
Заповедник "Хыналыг" включен в предварительный Список кандидатов Всемирного наследия ЮНЕСКО 3 июля 15:02, Общество 5 668
В Пакистане поезд протаранил на переезде автобус с паломниками, есть жертвы 3 июля 15:00, В мире 5 121
Назначен новый премьер-министр Франции 3 июля 14:53, В мире 5 378
В Азербайджане будут повторно проведены онлайн-собеседования для учителей 3 июля 14:51, Общество 5 452
Актеры театра КВН "Planet Parni iz Baku" поддержали Бахрама Багирзаде - ВИДЕО 3 июля 14:41, Культура 5 629
На крупном бакинском проспекте ограничат движение транспорта - на 2 дня 3 июля 14:36, Общество 6 683
Samsung случайно раскрыла новый флагман 3 июля 14:30, Технологии 5 414
Парламент Азербайджана провел плодотворную работу в ходе весенней и внеочередной сессий - глава комитета 3 июля 14:21, Политика 5 189
Масштабы кризиса в Европе превзошли ожидания 3 июля 14:11, В мире 5 603
В Азербайджане отложен процесс перевода студентов 3 июля 14:04, Общество 5 819
Twitter удаляет термины "черный список", "хозяин" и "раб" 3 июля 14:00, Технологии 5 418
Еще новости