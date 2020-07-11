Бывший член совета директоров «Барселоны» раскритиковал судейство в матче «Реала»

Бывший член совета директоров каталонской "Барселоны" Тони Фрейша раскритиковал судейство в матче мадридского "Реала" против "Алавеса", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Напомним, "сливочные" победили со счетом 2:0.

"Сомневаюсь, что между защитником "Реала" и игроком "Алавеса" был контакт. Судья назначил пенальти, но эпизод произошел за пределами штрафной площади.

Все схвачено, и схвачено хорошо. Они радуются тому, чем занимаются всю жизнь", - сказал Фрейша.