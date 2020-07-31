Макгрегор намекнул на возвращение

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор уже объявил о завершении карьеры. Однако в своем Twitter боец намекнул на возвращение в октагон, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Последние несколько дней Макгрегора вызывал на бой шведский боец Хамзат Чимаев. Позже о готовности выйти на бой с Конором огласил и Тони Фергюсон.

"Я принимаю", - написал Макгргеор, намекнув, что принимает вызов на бой и возвращается в ММА.