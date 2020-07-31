https://news.day.az/sport/1258240.html Макгрегор намекнул на возвращение
Макгрегор намекнул на возвращение
Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор уже объявил о завершении карьеры. Однако в своем Twitter боец намекнул на возвращение в октагон, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Последние несколько дней Макгрегора вызывал на бой шведский боец Хамзат Чимаев. Позже о готовности выйти на бой с Конором огласил и Тони Фергюсон.
"Я принимаю", - написал Макгргеор, намекнув, что принимает вызов на бой и возвращается в ММА.
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