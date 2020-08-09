Стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов

Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в субботу прошли заключительные ответные матчи 1/8 финала турнира. Германская "Бавария" дома обыграла английский "Челси" со счетом 4:1.

В первом матче команда из Мюнхена также добилась победы - 3:0. В четвертьфинале "Бавария" встретится с испанской "Барселоной", которая в субботу на своем поле оказалась сильнее итальянского "Наполи" - 3:1 (первый матч - 1:1).

Победитель этой четвертьфинальной пары в 1/2 финала встретится с сильнейшим в противостоянии между английским "Манчестер Сити", в пятницу обыгравшим испанский "Реал" со счетом 2:1 (первый матч - 2:1), и французским "Лионом", который по сумме двух матчей за счет гола, забитого на выезде, оказался сильнее итальянского "Ювентуса" (1:0, 1:2).

Остальные четвертьфиналисты Лиги чемпионов определились до паузы, связанной с пандемией коронавируса. Германский "Лейпциг" сыграет с испанским "Атлетико", а итальянская "Аталанта" - с французским ПСЖ.

Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. В пятницу состоялись первые матчи после паузы. Начиная с четвертьфинала все игры будут проходить в Лиссабоне в формате одноматчевого противостояния. Четвертьфиналы пройдут 12-15 августа, полуфиналы - 18-19 августа, финал состоится 23 августа. Матчи плей-офф проходят без зрителей.