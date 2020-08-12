«Барселона» сообщила о заболевшем коронавирусом игроке

Футбольный клуб "Барселона" сообщил, что коронавирус был обнаружен у одного из футболистов сине-гранатовых, начинающих предсезонную подготовку, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

Напомним, что "Барселоне" предстоит сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов с немецкой "Баварией". Матч состоится 14 августа в Лиссабоне.

"У игрока нет симптомов, он здоров и находится на карантине у себя дома. Клуб сообщил об этом в соответствующие спортивные органы. Все люди, которые контактировали с игроком, были установлены для проведения соответствующих тестов ПЦР.

Игрок не контактировал ни с одним из игроков главной команды, которые отправятся в Лиссабон в этот четверг для участия в Лиге чемпионов", - сообщается на официальном сайте каталонского клуба.