Хабиб заговорил о завершении карьеры

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о возможном завершении карьеры, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

3 июля в Москве на 58-м году скончался отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

"Насчет того, чтобы завершать карьеру, мысли разные были. Но в данный момент назначили бой, я к нему готовлюсь. Не строю долгосрочных планов. Мне будет 32 года, я не начинающий боец. Можно сказать, что я ветеран", - сказал боец во время пресс-конференции.

28 июля промоушен объявил о том, что поединок между Нурмагомедовым и обладателем временного титула американцем Джастином Гэтжи пройдет 24 октября на турнире UFC 254.

Нурмагомедов провел в профессиональной карьере 28 поединков и одержал 28 побед. В активе Гэтжи 22 победы и два поражения.