Нефтчи обыграл Шкупи и вышел во 2-й раунд Лиги Европы

27 августа состоялся матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу между азербайджанским "Нефтчи" и северомакедонским "Шкупи". Матч проходил на стадионе "Бакселл Арена" в Баку.

Как передает Day.Az, флагман азербайджанского футбола обыграл своего соперника со счетом 2-1.

Благодаря этой победе "Нефтчи" обеспечил себе путевку во 2-й квалификационный раунд Лиги Европы. Соперник "черно-белых" определится по итогам жеребьевки, которая пройдет в понедельник, 31 августа.