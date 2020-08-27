https://news.day.az/sport/1265860.html Нефтчи обыграл Шкупи и вышел во 2-й раунд Лиги Европы - ФОТО
Нефтчи обыграл Шкупи и вышел во 2-й раунд Лиги Европы - ФОТО
27 августа состоялся матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу между азербайджанским "Нефтчи" и северомакедонским "Шкупи". Матч проходил на стадионе "Бакселл Арена" в Баку.
Как передает Day.Az, флагман азербайджанского футбола обыграл своего соперника со счетом 2-1.
Благодаря этой победе "Нефтчи" обеспечил себе путевку во 2-й квалификационный раунд Лиги Европы. Соперник "черно-белых" определится по итогам жеребьевки, которая пройдет в понедельник, 31 августа.
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