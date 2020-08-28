https://news.day.az/sport/1266131.html Форвард «Ромы» заразился коронавирусом
Форвард «Ромы» заразился коронавирусом
Нападающий "Ромы" Карлес Перес заразился коронавирусной инфекцией, его тест на вирус дал положительный результат, передает Day.Az со ссылкой на sportbox.ru.
"Два дня назад я решил проверить свое здоровье и сдал даст. Сейчас сказали, что получен положительный результат на коронавирус. Чувствую себя хорошо, нет никаких симптомов. Но мне придется оставаться в самоизоляции до получения отрицательного теста", - написал форвард в Instagram.
В минувшем сезоне в чемпионате Италии Перес провел 14 матчей и забил в них один гол.
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