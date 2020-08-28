Форвард «Ромы» заразился коронавирусом

Нападающий "Ромы" Карлес Перес заразился коронавирусной инфекцией, его тест на вирус дал положительный результат, передает Day.Az со ссылкой на sportbox.ru.

"Два дня назад я решил проверить свое здоровье и сдал даст. Сейчас сказали, что получен положительный результат на коронавирус. Чувствую себя хорошо, нет никаких симптомов. Но мне придется оставаться в самоизоляции до получения отрицательного теста", - написал форвард в Instagram.

В минувшем сезоне в чемпионате Италии Перес провел 14 матчей и забил в них один гол.