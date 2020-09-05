Роналду пропустит матч
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не сыграет в домашнем матче первого тура группового раунда Лиги наций с командой Хорватии из-за укуса пчелы.
Об этом сообщил главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш, комментарий которого приводит портал Football Italia, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Матч между командами Португалии и Италии должен состоятся в субботу.
"Я очень сомневаюсь, что с ним все будет в порядке, - сказал Сантуш. - Он провел хорошую тренировку, но вдруг в среду один из его пальцев на ноге покраснел так, как после укуса пчелы. Надо подождать, не знаю, сколько времени займет его восстановление".
По информации портала, Роналду не тренировался несколько дней.
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