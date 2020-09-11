https://news.day.az/sport/1269753.html Боец MMA нокаутировал соперника и напугал главу UFC - ВИДЕО
Боец MMA нокаутировал соперника и напугал главу UFC - ВИДЕО
Камерунский боец смешанного стиля (MMA) Тафон Нчукви нокаутировал оппонента в рамках шоу Dana White's Contender Series (DWCS). Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Как передает Day.az с ссылкой на Lenta.ru, в DWCS неизвестные бойцы могут получить шанс попасть в UFC. Глава организации Дэйна Уайт уже подтвердил, что Нчукви будет выступать в промоушене. Как передает The Sun, функционера впечатлил нокаут в исполнении камерунца. Уайт подчеркнул, что его напугал решающий удар Нчукви и сам боец напомнил ему молодого Майка Тайсона
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре