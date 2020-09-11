Боец MMA нокаутировал соперника и напугал главу UFC

Камерунский боец смешанного стиля (MMA) Тафон Нчукви нокаутировал оппонента в рамках шоу Dana White's Contender Series (DWCS). Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Как передает Day.az с ссылкой на Lenta.ru, в DWCS неизвестные бойцы могут получить шанс попасть в UFC. Глава организации Дэйна Уайт уже подтвердил, что Нчукви будет выступать в промоушене. Как передает The Sun, функционера впечатлил нокаут в исполнении камерунца. Уайт подчеркнул, что его напугал решающий удар Нчукви и сам боец напомнил ему молодого Майка Тайсона