Тренер «Барселоны» рассказал о нежелании отпускать Суареса
Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман признался, что уход Луиса Суареса не был его решением. Об этом сообщает Marca, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Кажется, словно именно я злодей в этой истории. Хотя я всегда уважал Луиса и как человека, и как футболиста", - рассказал Куман и подчеркнул, что ряд кадровых решений руководство приняло еще до его прихода и ему пришлось с ними согласиться.
25 сентября аргентинский форвард команды Лионель Месси раскритиковал руководство сине-гранатовых за уход Суареса. Уругваец перешел в стан мадридского "Атлетико" на правах свободного агента.
Месси также был близок к тому, чтобы покинуть каталонцев. Однако, футболист и руководство "Барселоны" сумели договориться. Форвард отработает контракт до конца. Соглашение истекает летом 2021 года.
Куман возглавил "Барселону" после вылета команды из Лиги чемпионов. Испанский клуб потерпел поражение в четвертьфинале турнира от мюнхенской "Баварии" со счетом 2:8.
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