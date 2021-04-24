Суперлигу посчитали попыткой уничтожить АПЛ

Бывший тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер раскритиковал проект Суперлиги Европы. Его слова приводит Sky Sports, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению специалиста, проект Суперлиги был связан с попыткой Европы уничтожить Английскую премьер-лигу (АПЛ). При этом Венгера поразила позиция английских команд. "Меня удивило поведение клубов АПЛ. В Европе грезят уничтожением английской лиги, а они по сути чуть не присоединились к этому", - отметил он. Венгер подчеркнул, что проект Суперлиги обречен на провал.

На данный момент проект Суперлиги приостановлен. О данном решении сообщил глава турнира и президент мадридского "Реала" Флорентино Перес. Шесть клубов-основателей из АПЛ уже отказались от участия в проекте.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пригрозил клубам-основателям санкциями, вплоть до исключения из Лиги чемпионов. Глава УЕФА Александер Чеферин ждет окончательного отказа команд от участия в Суперлиге.

Впервые о проекте сообщили 19 апреля. Первоначально об участии в турнире заявили 12 топ-клубов Европы.