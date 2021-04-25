Три гонщика погибли на ралли в Австралии

В Австралии на ралли "Тарга Тасмания" скончались три гонщика, участвовавших в заездах. Две аварии, унесшие жизни спортсменов, произошли с разницей в сутки - 23 и 24 апреля, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Имена погибших 24 апреля остаются неизвестными. Однако по информации британского издания The Guardian, это пилот и штурман одного экипажа. А вот 23 числа погиб пилот Шэйн Нэвин. Ему было 68 лет. Его штурман остался в живых, получив травмы.

Отмечается, что фатальные аварии нынешнего ралли уже превысили прежние показатели смертности. Ранее за всю 26-летнюю историю данного ралли был зафиксирован один случай гибели участника. Это было в 2013 году.