Совершено вооруженное нападение на базу "Галатасарая".

Как сообщает Day.Az, группа вооруженных людей, заявившая о том, что она связана с рудной компанией, проигравшей процесс клубу после трехлетнего судебного разбирательства, напала на базу стамбульского клуба в Кемербургазе.

Группа из 10 человек ворвалась на базу. Охранники попытались отбить атаку, но нападавшие вынудили их отступить.

Для нанесения ущерба территории нападавшие высыпали туда строительный мусор из двух грузовиков и скрылись.