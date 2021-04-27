https://news.day.az/sport/1337663.html Совершено вооруженное нападение на базу «Галатасарая»
Совершено вооруженное нападение на базу «Галатасарая»
Совершено вооруженное нападение на базу "Галатасарая".
Как сообщает Day.Az, группа вооруженных людей, заявившая о том, что она связана с рудной компанией, проигравшей процесс клубу после трехлетнего судебного разбирательства, напала на базу стамбульского клуба в Кемербургазе.
Группа из 10 человек ворвалась на базу. Охранники попытались отбить атаку, но нападавшие вынудили их отступить.
Для нанесения ущерба территории нападавшие высыпали туда строительный мусор из двух грузовиков и скрылись.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре