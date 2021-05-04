https://news.day.az/sport/1339870.html Overtime на Day.Az! - АПЛ, Лига Чемпионов, анализ матчей - ТРАНСЛЯЦИЯ
Overtime на Day.Az! - АПЛ, Лига Чемпионов, анализ матчей - ТРАНСЛЯЦИЯ
4 мая начался очередной выпуск передачи Overtime, посвященной футболу, с участием ведущих Доктора Зии и Рустама Афсарли.
На передаче, транслируемой на AvtoFM, обсуждаются Азербайджанская Премьер Лига, в частности, вчерашние и сегодняшние матчи, а также Лига Чемпионов - "Манчестер Сити"-"ПСЖ".
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