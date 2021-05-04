Overtime на Day.Az! - АПЛ, Лига Чемпионов, анализ матчей

4 мая начался очередной выпуск передачи Overtime, посвященной футболу, с участием ведущих Доктора Зии и Рустама Афсарли.

На передаче, транслируемой на AvtoFM, обсуждаются Азербайджанская Премьер Лига, в частности, вчерашние и сегодняшние матчи, а также Лига Чемпионов - "Манчестер Сити"-"ПСЖ".