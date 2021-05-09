https://news.day.az/sport/1341559.html Определился победитель Гран-при Испании "Формулы-1"
Определился победитель Гран-при Испании "Формулы-1"
Британский гонщик команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Испании. Гонка прошла на автодроме "Барселона-Каталунья", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Вторым финишировал нидерландец Макс Ферстаппен, для которого эта гонка стала 100-й в составе "Ред Булл". Третье место занял партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас.
Следующий этап чемпионата пройдет 20-23 мая в Монако.
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