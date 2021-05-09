Определился победитель Гран-при Испании "Формулы-1"

Британский гонщик команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Испании. Гонка прошла на автодроме "Барселона-Каталунья", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Вторым финишировал нидерландец Макс Ферстаппен, для которого эта гонка стала 100-й в составе "Ред Булл". Третье место занял партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас.

Следующий этап чемпионата пройдет 20-23 мая в Монако.