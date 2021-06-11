Президенту УЕФА грозил бы арест в случае санкций против "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса"

Президенту УЕФА Александеру Чеферину и другим руководителям федерации мог грозить арест в случае принятия санкций против "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" за попытку организации европейской Суперлиги, сообщил в своем Twitter журналист New York Times Тарик Панджа. 9 июня стало известно, что УЕФА приостановил дисциплинарное дело против этих клубов, передает Day.Az.

20 апреля коммерческий суд Испании запретил УЕФА препятствовать организации Суперлиги. 7 июня появилась информация, что Министерство юстиции Швейцарии запретило УЕФА накладывать на клубы санкции по этому делу до решения суда Европейского союза.

1 июня итальянское издание La Reppublica сообщило, что "Реал", "Барселона" и "Ювентус" будут исключены из числа участников Лиги чемпионов.

Только эти три клуба заявили, что сохраняют приверженность проекту и надеются на его воплощение в будущем, когда для этого будут условия. Остальные клубы, которые ранее заявили о своем участии, вышли из проекта и достигли соглашения с УЕФА.