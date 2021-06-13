Врач-реаниматолог верит в то, что Эриксен через несколько дней выйдет на поле

Врач-реаниматолог Андрей Звонков поделился мнением об инциденте с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном, который случился с игроком в матче с Финляндией в рамках группового этапа чемпионата Европы - 2020, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Вероятность того, что Эриксен сыграет и дальше на турнире весьма высока. Врачи оценят его состояние, приведут в порядок, и через пару дней он выйдет на поле. Надеюсь, что будет так, потому что в принципе ничего сверхпатологического с ним не произошло. Да, была смерть, но она не привела ни к инфаркту, ни к инсульту, ни к фатальным изменениям в его физиологии", - приводит слова Звонкова "Матч ТВ".

Напомним, за несколько минут до конца первого тайма Эриксен потерял сознание. Его срочно увезли в реанимацию. Матч был прерван почти на два часа. Встреча была доиграна и завершилась победой финской команды со счетом 1:0.

В следующем туре датчане сыграют против сборной Бельгии. Встреча состоится 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Фото: Friedemann Vogel/Reuters