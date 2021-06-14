ЕВРО-2020: Чехи забили Шотландии еще один гол

18:02

На 52 минуте Чехи после перехвата провели быструю атаку, Шик увидел, что Маршалл далеко вышел из ворот и зарядил с центра поля! Мяч влетел под перекладину - голкипер не успел вернуться! Чехия впереди - 2:0.

17:46

На 42 минуте Цоуфал забежал по правому флангу, дошёл до лицевой и навесил в штрафную - Шик высоко выпрыгнул и головой переправил мяч в дальний угол ворот! 1:0 в пользу Чехии.

Первый тайм завершен. Объявлен перерыв.

17:08

14 июня на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго началась встреча сборных Шотландии и Чехии, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Сборная Шотландии: Маршалл, О'Доннелл, Робертсон, Мактоминай, Хенли, Макгинн, Дайкс, Кристи, Л. Купер, Армстронг, Д. Хендри.

Сборная Чехии: Вацлик, Челустка, Цоуфал, Калас, Дарида, Шик, Масопуст, Крал, Янкто, Соучек, Боржил.

Напомним, в группе D помимо шотландцев и чехов выступают национальные команды Англии и Хорватии, которые провели свой матч накануне, 13 июня. Победу одержали англичане - 1:0.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых Баку.