ЕВРО-2020: Противостояние Швеции и Польши

20:47

Перерыв! 1:0 в пользу сборной Швеции после 45 минут.

20:02

На втором минуте шведы сразу пошли вперёд, Форсберг получил пас, вошёл в штрафную и пробил в дальний нижний угол! 1:0.

20:00

23 июня на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата Европы стартовал матч сборных Швеции и Польши.

Стартовые составы:

Сборная Швеции: Ульсен, Лустиг, Линделёф, Даниэльсон, Аугустинссон, С. Ларссон, К. Ульссон, Квайсон, Экдаль, Форсберг, Исак.

Сборная Польши: Щенсны, Беднарек, Глик, Берешиньски, Свидерски, Клих, Зелиньски, Крыховяк, Юзвяк, Пухач, Левандовски.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером. Помогают ему ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери - Энтони Тейлор.

Напомним, в группе E, помимо шведов и поляков, выступают национальные команды Испании и Словакии.