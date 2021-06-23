ЕВРО-2020: Противостояние Швеции и Польши - ОБНОВЛЕНО 2
20:47
Перерыв! 1:0 в пользу сборной Швеции после 45 минут.
20:02
На втором минуте шведы сразу пошли вперёд, Форсберг получил пас, вошёл в штрафную и пробил в дальний нижний угол! 1:0.
20:00
23 июня на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата Европы стартовал матч сборных Швеции и Польши.
Стартовые составы:
Сборная Швеции: Ульсен, Лустиг, Линделёф, Даниэльсон, Аугустинссон, С. Ларссон, К. Ульссон, Квайсон, Экдаль, Форсберг, Исак.
Сборная Польши: Щенсны, Беднарек, Глик, Берешиньски, Свидерски, Клих, Зелиньски, Крыховяк, Юзвяк, Пухач, Левандовски.
Обслуживает встречу бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером. Помогают ему ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери - Энтони Тейлор.
Напомним, в группе E, помимо шведов и поляков, выступают национальные команды Испании и Словакии.
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