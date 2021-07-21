https://news.day.az/sport/1363497.html Определилась столица летней Олимпиады-2032
Брисбен был единственным кандидатом на проведение Игр.
Определилась столица летней Олимпиады-2032
Стал известен город, в котором пройдут XXXV летние Олимпийские игры 2032 года. Олимпиада состоится в австралийском Брисбене.
Решение принято по итогам 138-й сессии МОК. Также выбрана дата открытия соревнований - 23 июля, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Брисбен был единственным кандидатом на проведение Игр.
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