Определилась столица летней Олимпиады-2032

Стал известен город, в котором пройдут XXXV летние Олимпийские игры 2032 года. Олимпиада состоится в австралийском Брисбене.

Решение принято по итогам 138-й сессии МОК. Также выбрана дата открытия соревнований - 23 июля, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Брисбен был единственным кандидатом на проведение Игр.
 