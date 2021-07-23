Сегодня в Токио стартуют летние Олимпийские игры-2020

Сегодня стартуют летние Олимпийские игры-2020 в Токио.

Как передает Day.Az со ссылкой на Apasport.az, официальное открытие состоится 23 июля, несмотря на то, что некоторые соревнования 32-й летней Олимпиады начались двумя днями ранее.

В крупнейшем турнире, которое продлится 17 дней, ожидается участие более 11 тысяч атлетов из 204стран. Они будут бороться за 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Отметим, что четыре вида спорта - каратэ, спортивное скалолазание, скейтбординг и серфинг впервые включены в программу Олимпиады.

Среди 204 стран-участниц есть и Азербайджан. Наша страна как независимое государство участвует в летних Олимпийских играх в седьмой раз. Дебют наших спортсменов, в активе которых также 6 зимних Олимпиад, состоялся в Атланте-1996.

Наши спортсмены, не завоевавшие золота лишь в Атланте-1996, на следующих пяти Олимпиадах смогли 7 раз удостоиться чемпионского титула. Олимпийская сборная в составе 44 спортсменов выступит в 13 видах спорта. Основные надежды связаны с такими видами спорта, как борьба, дзюдо и бокс, традиционно приносящими медали нашей стране.