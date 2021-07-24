Токио-2020: азербайджанская пловчиха стала первой в своей группе

В Токио проходит Летняя Олимпиада-2020, где участвуют и азербайджанские спортсмены.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, сегодня первые заплывы проводят пловцы сборной Азербайджана.

Максим Шемберов прошел дистанцию 400 метров комплексным плаванием за 4:19,40 мин., став последним, восьмым во второй подгруппе. В итоговом протоколе он стал 26-м среди 29-и участников.

Марьям Шейхализадехангах проплыла 100 метров баттерфляем за 1:01,37 мин., заняв первое место в своей группе среди трех участниц.

Для Шемберова это вторая Олимпиада. Ранее он участвовал в Играх-2012 в Лондоне в составе сборной Украины в комплексном плавании на 200 и 400 метров. Марьям же дебютирует на Олимпиаде.